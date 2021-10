Lübeck : Das Olympische Feuer soll in die Hansestadt kommen

„Special Olympics World Games 2023“: Lübeck bewirbt sich als Gastgeber für die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt. Was die Hansestadt bieten möchte, wurde jetzt vorgestellt.

Lübeck | Es ist die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt: Die „Special Olympics World Games“. Das Athleten-Treffen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung findet im Juni 2023 erstmals in Deutschland – genauer: in Berlin – statt. Und Lübeck möchte Teil der Großveranstaltung sein. Denn bevor die internationalen Sportler in die Bundeshauptst...

