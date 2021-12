Silvester im Kulturforum : Die schönsten Operettenarien und Duette zum Jahresausklang in Plön

Ebenso Anspruchsvolles wie Hintergründiges gibt es zum Jahresausklang im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön. Das „Musica Portabile“ entführt seine Gäste mit einer schwungvollen Reise in die Welt der Operette.

Plön | Ein Silvesterkonzert wird am Silvesterabend (31. Dezember) ab 18 Uhr im Kulturforum in Plön angeboten. „Musica Portabile“ entführen die Gäste in die herrlich leicht prickelnde Welt der Operette, die den Schwung in den letzten Abend des Jahres bringen soll. Der Silvesterabend nimmt die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise. Die schönsten Operett...

