Minister Albrecht in Neustadt : Für mehr Nachhaltigkeit im Umwelthaus an der Ostseeküste fehlen noch drei Millionen Euro

Das Bund-Umwelthaus in Neustadt ist ein wichtiger Baustein für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schleswig-Holstein und will nach der Sanierung 2023 Platz für zwei Gruppen mit insgesamt 68 Betten und drei Seminarräumen bieten. .

Neustadt | Das Bund-Umwelthaus in Neustadt ist ein wichtiger Baustein für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schleswig-Holstein, sagte Minister Jan Philipp Albrecht am Montag bei einem Besuch der Einrichtung. Mit seinem Besuch unterstrich der Minister die Wichtigkeit der Umweltbildung für Kinder und Jugendliche. Er galt aber auch als Unterstützung der Ar...

