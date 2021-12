Neuer ÖPNV-Service in Selent : Mit dem Taxi zum Buspreis ans Ziel kommen

Wer im Außenbereich wohnt und abends sowie am Wochenende von öffentlichen Verkehrsmitteln abgeschnitten ist, kann in Selent jetzt auf sogenannte Anruf-Linien-Fahrten – kurz Alfa – zurückgreifen.

Selent | Die im Kreis Plön bisher so erfolgreichen Anruf-Linien-Fahrten (Alfa) sind nun auch in Selent angekommen. Alfa ist ein für die Region komplett neues, bedarfsorientiertes Verkehrsangebot, das im Kreis Plön bereits in den Regionen Lütjenburg, Plön und Probstei erfolgreich umgesetzt wurde und eine Ergänzung zum bisherigen Verkehrsangebot in der Probstei ...

