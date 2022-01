Symptome trotz Booster : 23 Menschen über Nacht im Dana-Pflegeheim Plön mit Corona infiziert

22 Bewohner einer Dementen-Wohngruppe und eine Mitarbeiterin sind am Mittwochmorgen im Dana-Pflegeheim Plön positiv getestet worden. Im Haus St. Anna in Schwentinental bestätigt der Kreis Plön aktuell 70 Infektionen.

Plön | Corona-Ausbruch im Dana-Pflegeheim Fünf-Seen-Allee in Plön-Stadtheide. 22 Bewohner einer Wohngruppe für an Demenz erkrankte Menschen und eine Mitarbeiterin haben sich nach Schnelltests innerhalb einer Nacht mit dem Corona-Virus infiziert. Das bestätigte Dana-Geschäftsführer Dr. Yazid Shammout aus Hannover am Mittwoch unserer Zeitung. Sie sind nicht di...

