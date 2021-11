Ostholstein/Plön : DAK-Gesundheitsreport 2021: Wie sich Corona auf die Statistik auswirkt

Maskenpflicht, Homeoffice und Co.: Begleiterscheinungen wie diese sorgten dafür, dass es in der Statistik Ausreißer nach unten, aber auch nach oben gab.

Eutin | Die Auswirkungen der Pandemie sind im DAK-Gesundheitsreport 2021, für den die Krankenkasse Daten von 240.000 Versicherten (davon 25.000 in den Kreisen Ostholstein und Plön) ausgewertet hat, deutlich abzulesen. Maskenpflicht, Homeoffice und Co. – Begleiterscheinungen wie diese sorgten dafür, dass es in der Statistik Ausreißer nach unten, aber auch nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.