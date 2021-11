Maßnahmen im Coronafall : Corona in zwei Eutiner Kitas – Was bedeutet das für die anderen Kinder?

Im vergangenen Jahr noch wurden ganze Einrichtungen bei einem bestätigten Corona-Fall in einer Kita geschlossen. Aktuell gibt es in gleich zwei Eutiner Kindergärten Fälle – welche Maßnahmen jetzt gelten.

Eutin | Nicht nur in den Eutiner Grundschulen gibt es aktuell mehrere bestätigte Corona-Fälle. Auch in zwei Eutiner Kindergärten sind Kinder erkrankt. Hintergrund: Mehrere Eutiner Grundschüler haben Corona – Homeschooling für betroffene Klasse Betroffen sind die beiden evangelischen Kindergärten „Schatzkiste“ in der Innenstadt und die Fissauer „Kinners ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.