Corona in Plön und Ostholstein : Die Zahl der freien Intensivbetten ist binnen eines Tages knapper geworden

Die Zahl der infizierten Patienten, die klinisch betreut werden, ist in den Kreisen Ostholstein und Plön gestiegen.

Eutin/Plön | Der Trend wachsender Infektionszahlen ist in Ostholstein und in Plön am Dienstag nicht gestoppt worden: Laut den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostholstein von 1138,8 auf 1200,1. Im Kreis Plön ist sie weiter geklettert von 1.273,3 auf 1341,3. Die Meldung von Montag: Weiter steigende Inzidenzen und ei...

