Corona aktuell : Im Kreis Plön ist ein ungeimpfter Patient an Corona verstorben

Insgesamt verzeichnete der Kreis über das Wochenende 43 Neuinfektionen. Dennoch ist der Inzidenzwert gesunken und liegt nun knapp über 100. Im Kreis Ostholstein liegt die Inzidenz deutlich höher.

Eutin / Plön | Der Kreis Plön verzeichnet einen weiteren Corona-Toten. „Eine ungeimpfte Person ist nach längerem Krankenhausaufenthalt an dem Corona-Virus verstorben“, teilte Kreis-Sprecher Robert Heinze am Montag mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona auf 40. Im Kreis Ostholstein liegt die Zahl der Corona-Toten unverändert ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.