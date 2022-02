Corona aktuell : In Ostholstein steigt Zahl der Infizierten auf der Intensivstation

Die anhaltend hohen Infektionszahlen scheinen sich jetzt in den Krankenhäusern bemerkbar zu machen. Dabei ist die Inzidenz in Ostholstein im bundesweiten Vergleich weiter auf einem niedrigen Niveau.

Eutin / Plön | Die Zahl der Corona-Infizierten, die in Ostholstein intensivmedizinisch behandelt werden, ist deutlich gestiegen. Waren es am Mittwoch noch zwei Patienten, meldete das Divi-Intensivregister am Donnerstag schon vier Patienten, von denen einer beatmet wird. Noch stößt die Kapazität nicht an ihre Grenzen: Sechs von 49 Intensivbetten sind laut Statistik n...

