Corona aktuell : Nur wenige neue Fälle in den Kreisen Ostholstein und Plön

Ob die Zahlen die Realität widerspiegeln ist weiterhin zweifelhaft, da über die Osterfeiertage weniger getestet wurde.

Eutin | Ist die Ruhe trügerisch? Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegen sich am Mittwoch in den Kreisen Ostholstein und Plön auf niedrigem Niveau, wie in Bund und Land sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz. Allerdings weist das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter darauf hin, dass wegen der Osterfeiertage weniger getestet worden sei. Weiterlesen: Die Zahlen von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.