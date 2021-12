Corona aktuell : Weiterer Covid-19-Todesfall im Kreis Ostholstein

Erneut mehr als 100 neue Infizierte in den Kreisen Ostholstein und Plön. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Region deutlich an.

Eutin | Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde am Donnerstag registriert: Wie der Kreis Ostholstein mitteilte, erhöhte sich die Gesamtzahl der Verstorbenen nun auf 95. Im Kreis Plön blieb die Zahl indes unverändert bei 39 Toten. Weiterlesen: Erste Omikron-Verdachtsfälle in der Hansestadt und Umgebung Die Zahl der Infizie...

