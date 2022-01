Corona aktuell : Weiterer Corona-Toter im Kreis Plön – Inzidenz steigt stark an

Im Kreis Plön sind damit 41 Menschen in Zusammenhang mit Covid verstorben. Der Kreis Ostholstein hängt bei der Zählung der Corona-Fälle immer noch hinterher.

Eutin / Plön | Erneut ist in der Region zwischen Kiel und Lübeck ein Todesfall in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. „Eine hochbetagte Person ist mit dem Corona-Virus in einer Klinik verstorben“, teilte die Sprecherin des Kreises Plön, Nicole Heyck, am Mittwoch mit. Es ist der 41. Corona-Tote des Kreises. Der Verstorbene war nicht geimpft. Bereits am Dienstag hatt...

