Corona aktuell : Weitere Neuinfektionen in den Kreisen Ostholstein und Plön

Die Gesundheitsämter der Kreise vermelden weitere Infizierte. Dadurch steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an.

Eutin | Der leichte Abwärtstrend über das Wochenende blieb nicht erhalten: Die vom Robert-Koch-Institut (RKI)) täglich gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Region wieder leicht gestiegen: Lag sie am Montag im Kreis Ostholstein noch bei 13,9, so wurde am Dienstag jetzt ein Wert von 14,4 gemeldet. Im Kreis Plön wiederum stieg die Inzidenz von 17,4 am Monta...

