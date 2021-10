Corona aktuell : Weitere Covid-19-Infizierte in den Kreisen Ostholstein und Plön

Gesundheitsämter in der Region melden weitere Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter.

Eutin | Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter: Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter in der Region 31 Neuerkrankungen – sieben Fälle in Ostholstein und 24 im Kreis Plön. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damit in Ostholstein bei 31,3, im Kreis Plön bei 41,7 und bundesweit bei 113. Insgesamt verzeichnete das RKI 3965 Corona-Infizierte in Ostholstein, im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.