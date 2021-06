Corona aktuell : Keine Neuinfektionen in Ostholstein und im Kreis Plön

Nur drei Orte in Ostholstein waren in den vergangenen sieben Tagen von Neuinfektionen betroffen: Eutin/Süsel, Bad Schwartau und Ratekau.

Eutin/Plön | Während die Sorge um eine Verbreitung der sogenannten Delta-Variante des Corona-Virus auch in Deutschland zunimmt, zeigt sich die Infektionslage in der Region am Freitag ruhig. So meldeten die Kreise Ostholstein und Plön gegenüber Donnerstag keine Neuinfektionen. Weiterlesen: Die Zahlen von Donnerstag Die Corona-Fälle des Kreises Ostholstein der...

