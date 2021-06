Corona aktuell : Neuinfektionen lassen Inzidenzwert in Ostholstein leicht steigen

Der Kreis Plön registriert ebenfalls einen neuen Corona-Fall, hier bleibt der Inzidenzwert aber stabil. Dafür gibt es aber deutlich mehr Quarantäne-Fälle.

Eutin/Plön | Noch ist die Corona-Pandemie in der Region nicht vollständig zum Erliegen gekommen. So registrierten Ostholstein am Mittwoch zwei und der Kreis Plön eine Neuinfektion. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Dienstag In Ostholstein klettert die vom Robert-Koch-Institut (RKI) täglich gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz damit gegenüber Dienstag auf 5,5. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.