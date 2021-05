Corona aktuell : Inzidenz unverändert – Kreis Plön bleibt an der Spitze

Ostholstein verzeichnet dagegen eine leicht steigende Sieben-Tage-Inzidenz und rutscht im Ranking leicht ab.

Eutin/Plön | Der Kreis Plön hält sich an der Spitze aller Kreise und Städte mit den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. So gab es binnen Wochenfrist laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag 29,5 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner. Das entspricht genau dem Inzidenzwert am Vortag. Weiterlesen: Die Zahlen von Mittwoch Etwas verschlechtert hat sich die Lage d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.