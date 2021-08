Corona aktuell : Die Inzidenz in Ostholstein und im Kreis Plön sinkt gegen den Bundestrend

Erstmals meldet der Kreis Plön die Zahl der Intensivpatienten. Derzeit werden demnach zwei Covid-19-Erkrankte klinisch behandelt, davon einer auf der Intensivstation.

Eutin / Plön | Gegen den bundesweiten Trend sind die Inzidenzzahlen in der Region in den vergangenen Tagen gesunken. So gab sank die Inzidenz in Ostholstein laut Robert-Koch-Institut (RKI) über das Wochenende weiter von 15,5 auf 13,5, den landesweit unverändert niedrigsten Wert. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Freitag Im Kreis Plön infizierten sich 41,2 auf...

