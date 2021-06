Corona aktuell : Inzidenz in Ostholstein steigt wieder

Anders als am Vortag meldet Ostholstein wieder neue Fälle. Auch im Kreis Plön gibt es neue Corona-Fälle, dennoch klettert der Kreis im Ranking des Robert-Koch-Instituts unter die besten drei.

Eutin/Plön | Seit zwei Tagen registriert das Robert-Koch-Institut (RKI) wieder steigende Inzidenzwerte. Diesem Trend kann sich leider auch Ostholstein nicht länger entziehen. So meldete das RKI am Mittwoch 14,5 Fälle binnen Wochenfrist auf 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert seit fünf Tagen. Am Tag zuvor lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 12,0. Weite...

