Corona aktuell : Inzidenz in Ostholstein sinkt knapp unter 40

Dagegen verzeichnet der Kreis Plön einen leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz, liegt aber weiter vor Ostholstein.

Eutin/Plön | Einen gegenläufigen Trend zeigen die Corona-Fallzahlen der Region am Mittwoch. Die gute Nachricht: In Ostholstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz nochmals deutlich auf einen Wert unter 40 gesunken. Dagegen stieg sie im Kreis Plön wieder an, allerdings nur geringfügig. Weiterlesen: Die Zahlen von Dienstag So infizierten sich in Ostholstein binnen Wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.