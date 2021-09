Corona aktuell : Inzidenz in Ostholstein sinkt – Kreis liegt unter den Top fünf

Im Kreis Plön blieb die Inzidenz unverändert. In beiden Kreisen liegt die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau.

Eutin / Plön | Neuinfektionen im unteren einstelligen Bereich prägen die aktuelle Corona-Lage in der Region. In Ostholstein gab es am Donnerstag vier, im Kreis Plön drei neue Covid-Fälle. Weiterlesen: Inzidenz im Kreis Plön steigt – und sinkt in Ostholstein Deutlich abgenommen hat die Zahl der aktuell positiven Fälle in Ostholstein. Kreis-Sprecher Thomas Jeck ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.