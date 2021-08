Corona aktuell : Kreis Plön mit Inzidenz wieder im roten Bereich

Obwohl es im Kreis Plön nur vier Corona-Neuinfektionen gab, steigt der Inzidenzwert dort wieder auf über 50. In Ostholstein steigt die Inzidenz ebenfalls deutlich an.

Eutin / Plön | Auf der Karte, mit der das Robert-Koch-Institut die aktuellen Inzidenzwerte darstellt, ist der Kreis Plön wieder rot eingefärbt. Denn der aktuelle I-Wert liegt hier bei 51, am Donnerstag war er noch bei 44,8. Auch in Ostholstein steig der I-Wert weiter, von 18,4 am Donnerstag auf 23,3 am Freitag. Weiterlesen: Bad Schwartau ist derzeit Corona-Hotspo...

