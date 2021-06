Corona aktuell : Eine Neuinfektion in Ostholstein – Inzidenz sinkt auf 0,5

Binnen Wochenfrist gibt es im Kreis Ostholstein damit nur einen neuen Fall. Corona-frei wäre der Kreis aber auch ohne die Neuinfektion noch nicht gewesen. Im Kreis Plön gab es unterdessen keinen neuen Fall.

Eutin/Plön | Erstmals seit einer Woche hat es am Donnerstag in Ostholstein wieder einen neuen Corona-Fall gegeben. Dieser verhinderte, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis auf null sank, wie es in Schwerin und im bayerischen Kreis Tirschenreuth der Fall ist. Mit einem von 2,0 auf 0,5 gesunkenen Inzidenzwert rückt Ostholstein aber in der RKI-Liste aller Kreise un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.