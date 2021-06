Corona aktuell : Ein weiterer Corona-Toter im Kreis Plön – Inzidenzwerte unverändert

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen hochbetagten Mann. Neuinfektionen gab es weder in Ostholstein noch im Kreis Plön. Die Zahl der positiven Fälle ist in beiden Kreisen gesunken.

Eutin/Plön | Erneut ist ein Corona-Toter in der Region zu beklagen. „Leider ist bereits vorgestern ein weiterer hoch betagter Mann in einer Klinik in Zusammenhang mit dem Virus verstorben“, teilte Nicole Heyck, Sprecherin des Kreises Plön, am Dienstag mit. Die Anzahl der Corona-Todesopfer im Kreis Plön erhöhe sich damit auf insgesamt 33. Weiterlesen: Die Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.