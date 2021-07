Corona aktuell : Ein neuer Fall in Ostholstein, zwei Neuinfektionen im Kreis Plön

Die Kreise Ostholstein und Plön folgen dem Bundestrend: Auch hier steigen die Inzidenzzahlen wieder an, wenn auch nur leicht.

Eutin/Plön | Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag zum dritten Mal in Folge steigende Inzidenzzahlen gemeldet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Region wieder. So stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein von 2,0 auf 2,5. Im Kreis Plön kletterte sie weiter von 3,9 auf 4,7. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Donnerstag Damit liegt Osthol...

