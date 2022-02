Corona aktuell : Der Kreis Plön meldet seinen 43. Corona-Toten

Damit sind seit dem 1. August 2021 zwei Infizierte an dem Virus im Kreis Plön gestorben. Davon waren nach Angaben des Gesundheitsamts einer geimpft und zwei ungeimpft.

Eutin / Plön | Der Kreis Plön verzeichnet einen weiteren Corona-Toten. „Bei dem heutigen Todesfall handelt es sich um eine Person, die wegen Covid in einer Klinik behandelt wurde und dort verstorben ist“, teilte Kreis-Sprecherin Nicole Heyck am Mittwoch mit. Die Person sei nicht geimpft gewesen. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten aus dem Kreisgebiet auf in...

