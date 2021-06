Corona aktuell : Ein weiterer Corona-Toter und sechs Neuinfektionen in Ostholstein

Der Inzidenzwert in Ostholstein ist mittlerweile wieder auf 4,5 gestiegen. Der Kreis Plön verharrt bei 0,8. Hier gab es über das Wochenende eine Neuinfektion.

Eutin/Plön | Die dritte Corona-Welle ist weitgehend ausgelaufen, das schließt aber dramatische Folgen nicht aus: So beklagt Ostholstein einen weiteren Toten in Zusammenhang mit Virus. Damit meldete Kreis-Sprecherin Carina Leonhardt am Montag insgesamt 86 Corona-Tote in Ostholstein. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Freitag Außerdem registrierte der Kreis ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.