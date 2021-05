Corona aktuell : Keine neuen Fälle in Bosau, deutlich weniger in Eutin und Süsel

Der Kreis Ostholstein meldet im Wochenvergleich deutlich weniger Neuinfektionen in den Städte, Ämtern und Gemeinden. Im Vergleich zum Vortag gab es in Ostholstein und im Kreis Plön nur wenige neue Fälle.

Eutin/Plön | Die Corona-Lage in Ostholstein entspannt sich weiter. Das spiegelt sich auch im Wochenvergleich der Neuinfektionen in den einzelnen Orten wieder, die der Kreis Ostholstein jeweils freitags herausgibt. Weiterlesen: Der Vergleich von Städten, Ämtern und Gemeinden vor einer Woche So ist die Zahl der neuen Fälle in den gemeinsam erfassten Orten Euti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.