Corona aktuell : 25 neue Infizierte in den Kreisen Ostholstein und Plön

Gesundheitsämter in der Region verzeichnen steigende Zahlen – und das RKI damit eine erhöhte Sieben-Tage-Inzidenz.

Eutin | Erneut haben sich weitere Menschen in der Region mit dem Corona-Virus infiziert. Die Gesundheitsämter des Kreises Ostholstein meldeten am Mittwoch 15 neue Infizierte; im Kreis Plön waren es zehn. In Ostholstein gibt es damit 78 aktuell positive Fälle. 108 Menschen sind in Quarantäne, jedoch weiterhin niemand klinisch wegen Corona in Behandlung. Im ...

