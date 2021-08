Corona aktuell : 19 neue Fälle über das Wochenende in Ostholstein, sechs im Kreis Plön

Der Kreis Plön hat beim Inzidenzwert den roten Bereich über das Wochenende schnell wieder verlassen. Ostholstein liegt aber trotz steigender Inzidenz noch deutlich besser.

Eutin / Plön | Die Corona-Neuinfektionen in der Region haben sich auch über das Wochenende auf dem Niveau der vergangenen Tage bewegt, wobei sich die Lage im Kreis Plön etwas besser entwickelte. Dort wurden am Montag sechs neue Fälle verzeichnet, während es in Ostholstein 19 waren. Weiterlesen: Kreis Plön mit Inzidenz wieder im roten Bereich Die Zahl der akut ...

