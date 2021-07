Corona aktuell : Zwei neue Fälle im Kreis Plön, Ostholstein erneut ohne Neuinfektion

Die beiden Kreise nähern sich bei der Inzidenz an. Im Kreis Plön hat sich der Wert leicht verschlechtert, in Ostholstein ist er gesunken.

Eutin/Plön | Der Kreis Plön hat am Mittwoch erneut zwei neue Corona-Fälle verzeichnet. Dagegen gab es in Ostholstein den zweiten Tag in Folge keine Neuinfektion. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Dienstag Die Zahlen wirken sich auf die Inzidenzwerte aus, die täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht werden. Im Kreis Plön steigt er von 1,6 auf 2,...

