Corona aktuell : Weitere Todesfälle in den Kreisen Ostholstein und Plön – einer eindeutig wegen Covid

Im Kreis Plön wird erstmals seit Monaten ein Todesfall eindeutig auf das Corona-Virus zurückgeführt – trotz Impfung. Unterdessen sinkt die Inzidenz sowohl im Kreis Plön als auch in Ostholstein.

Malente | Zwar scheint die vierte Corona-Welle derzeit abzuebben. Dennoch gibt es weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. So stieg die Zahl der verstorbenen Infizierten in Ostholstein um einen auf 94. „Es handelt sich um eine 60 bis 70 Jahre alte Person, die ungeimpft war“, teilte Kreissprecher Thomas Jeck mit. Ob Corona die Todesursache war, sagte...

