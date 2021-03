Lübeck : Forscher der Universität erweitern Corona-Warn-Apps mit Umgebungsanalyse

Neues Forschungsprojekt „Privee“ der Universität zu Lübeck nutzt die reichhaltigen Sensordaten der Smartphones in der Kontaktverfolgung.

Lübeck | Corona-Apps helfen dabei, Infektionsketten nachzuvollziehen und damit die Anzahl an weiteren Infektionen einzudämmen. Bisher stellen diese Apps in Echtzeit engere Kontakte fest, die gewarnt werden können, wenn eine Erkrankung mit Covid-19 festgestellt und dieses in der App hinterlegt wird. Die Kontaktverfolgung basiert aktuell ausschließlich auf der B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.