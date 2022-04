Corona-Zahlen aktuell : Neuer Todesfall in Plön, Ostholstein hat höchste Inzidenz Schleswig-Holsteins

Zahl der Pandemieopfer im Kreis Plön auf 57 gestiegen, während die Inzidenz weiter gesunken ist. Ostholsteins ist im Land auf den letzten Platz abgerutscht.

Eutin/Plön | Die am Freitag sichtbaren Trends bei der Entwicklung der Infektionszahlen in Ostholstein und Plön haben sich übers Wochenende fortgesetzt: In Ostholstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen, im Kreis Plön weiter gesunken. Trotzdem kommt aus dem Plöner Kreishaus eine schlechte Nachricht: Ein weiterer Patient ist wegen Corona gestorben, die Za...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.