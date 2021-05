Corona-Testzentrum : Ab 29. Mai macht ein Testmobil Station in Sarau

Ab sofort können Sarauer Bürger sich immer sonnabends bei sich im Ort auf Corona testen lassen.

Sarau | Ab dem 29. Mai steht jeden Sonnabend eine mobile Corona-Teststation in Sarau zur Verfügung. Jeweils zwischen 10 und 12 Uhr steht das Testmobil am Kirchplatz. Weiterlesen: Eutin GmbH und Johanniter öffnen neue Corona-Teststation am Jungfernstieg Damit haben zukünftig alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich jede Woche kostenlos testen zu...

