Corona aktuell : Sieben-Tage-Inzidenz in den Kreisen Ostholstein und Plön sinkt

In der Region verzeichnen die Gesundheitsämter fallende Werte – aber auch zahlreiche neue Infizierte.

Eutin | Leichte Entspannung bei den Corona-Zahlen: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen stetig gestiegen war, gab es nun in der Region fallende Werte. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein bei 148,9 (Vortag: 154,8), im Kreis Plön wurde der Wert mit 110,6 (Vortag: 126,8) angegeben. Zum Vergleich: Bund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.