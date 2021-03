Corona-Schnelltests an Schulen : 14.050 Selbsttests für Schüler in Ostholstein ausgegeben

Das Schulamt des Kreises Ostholstein hat an die Abschlussklassen die ersten Corona-Schnelltests ausgegeben.

Eutin | So viel sieht es gar nicht aus, aber in den kleinen weißen Kartons lagern insgesamt 14.050 Corona-Selbsttest. Das Schulamt des Kreises Ostholstein hat sie bestellt und an die ersten Schulen des Kreises ausgegeben. Denn ab Montag sollen alle Schüler auf Corona getestet werden. Die ersten Tests wurden nun für die Abschlussklassen ausgegeben. Weiterlesen:...

