Corona aktuell : Zahl der Neuinfektionen in Ostholstein sinkt im Wochenvergleich der Orte

In Eutin und Süsel hat sich die Zahl neuer Fälle gegenüber der Vorwoche halbiert. Oldenburg hat einen starken Anstieg.

Eutin/Plön | Der bundesweite Rückgang der Corona-Infektionen spiegelt sich bei den Kommunen im Kreis Ostholstein wieder. In der Statistik, die der Kreis seit vergangener Woche jeden Freitag veröffentlicht, ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangen sieben Tagen um 30 auf 97 gesunken. So verzeichneten beispielsweise die Verwaltungsgemeinschaft Eutin/Süsel ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.