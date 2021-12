Corona aktuell : Ostholstein: Gesamtzahl Infizierter übersteigt 5000er Marke

Die Kreise Ostholstein und Plön geben Einblick auf die Auswirkungen der neuen Corona-Zahlen auf die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region.

Eutin | Die Infektionszahlen bleiben weiterhin auf einem hohem Nievau: Erneut haben die Gesundheitsämter in der Region einen Zuwachs an Infizierten gemeldet. Im Kreis Ostholstein kamen 38 weitere an Corona Erkrankte hinzu. Damit überspringt die Gesamtzahl positiver Fälle die 5000er-Marke. Insgesamt wurden nun 5030 Infizierte seit Beginn der Pandemie in Osthol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.