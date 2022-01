Lübeck : Corona-Opfer Einzelhandel: „Schöner Schwanger“ schließt Geschäft

„Wir wären gern noch geblieben“: Einzelhändler geben im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf. Ein Blick hinter die Kulissen.

Lübeck | Die Geschäfte im Einzelhandel liefen bestens – zumindest bis Anfang 2020, dem Beginn der Corona-Krise. Spätestens seit den Lockdowns und der Sorge vieler Menschen um Ansteckung mit Covid-19 hat sich das Einkaufsverhalten verändert. Sie shoppen vermehrt online. Viele, insbesondere kleine Geschäfte stellt das vor gravierende wirtschaftliche Probleme. „Irgendwann geht einem eben die Luft aus“, sagt Harun Bayraktar, Inhaber von „Schöner Schwanger“. Der Kaufmann zieht jetzt die Reißleine, hat beschlossen, sein Geschäft in der Lübecker Innenstadt zu schließen. Nach 15 Jahren, davon fünf Jahren unter seiner Führung, startet nun der Räumungsverkauf in der Königstraße 51, bevor sich die Ladentüren spätestens am 28. Februar für immer schließen. Das Ausbleiben der Kundschaft, schwindende Umsätze und Fixkosten, die – bei allen Einsparungen – noch immer zu hoch sind, hätten zu der Entscheidung geführt. „Mein Eigenkapital ist aufgebraucht. Da halfen auch die kurzen Zwischenhochs nach den Lockdown-Phasen nichts“, sagt Bayraktar. Leerstand: Quote in der Innenstadt gestiegen „Schöner Schwanger“ ist kein Einzelfall. In der Lübecker Innenstadt standen 2020 mit 546 Ladengeschäften 25 weniger zur Verfügung als noch im Vorjahr. Das geht aus dem Einzelhandelsmonitors 2021 hervor, den die Wirtschaftsförderung Lübeck vor kurzem vorgestellt hatte. Weiterlesen: Lübecker Altstadt: Weniger Geschäfte, mehr Leerstand Demnach ist die Leerstandsquote in der Altstadt von 2019 mit 13,6 Prozent auf 15 Prozent in 2020 gestiegen. Zwar trug dazu trug unter anderem auch die Schließung zweier Karstadt-Häuser bei, aber besonders die großen Einkaufszentren vor den Toren der Stadt ziehen Kaufkraft von außerhalb an. Die Innenstadt hat das Nachsehen. Weiterlesen: Lübecks Karstadt-Sport soll Zentrum für Bildung, Kultur und Dienstleistungen werden Entscheidung rein betriebswirtschaftlich Dabei war Lübecks City genau der richtige Standort für Bayraktar und sein stationäres Geschäft. Aus diesem Grund verlegte es der Kaufmann im Oktober 2017 von der Fleischhauer- in die Königstraße. Mit sehr viel Hingabe wurde ein trendiger Ladenbau in die historische Bausubstanz integriert. Ein ausgewähltes, überwiegend nachhaltiges Sortiment aus Umstands- und Kindermoden machte „Schöner Schwanger“ für viele Stammkunden zu einer Top-Einkaufsadresse. „Mir war es immer auch eine Herzensangelegenheit, die Produkte zum Betreiben meines Unternehmens möglichst vor Ort einzukaufen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen“, betont Bayraktar. Weiterlesen: Pop-Up-Stores und temporäre Galerien: Eine Chance gegen Leerstand? Bayraktar will jedoch nicht jammern. Er betrachtet die Entscheidung rein betriebswirtschaftlich. Er und sein fünfköpfiges Team hätten das Ladengeschäft im Zentrum von Lübeck nur zu gern weiterbetrieben und die Kontakte zur Kundschaft weiterhin persönlich pflegen wollen. Auf die Frage nach den staatlichen Corona-Hilfen aus den Förderprogrammen betont der Unternehmer: „Dadurch, dass unser Online-Geschäft auch während der Corona-Monate gute Umsätze generierte, wurden diese mit den Umsatz-Verlusten aus dem stationären Geschäft kompensiert. Es ist aber längst nicht so, dass gute Umsätze aus dem Online-Handel die herben Defizite aus dem stationären Geschäft gänzlich auffangen können. Nicht über einen derart langen Zeitraum.“ Weiterlesen: Laser messen an zehn Standorten in der Lübecker Innenstadt die Passantenfrequenz Die Entscheidung, schließen zu wollen, bedauert Bayraktar sehr. „Ich glaube an die Lübecker Innenstadt, wenngleich sich die Strukturen in wesentlichen Teilen erheblich verändern werden. Für den stationären Einzelhandel wird es immer schwerer. Nicht gerade förderlich waren zudem die enormen Ausweitungen von Handelsflächen auf der grünen Wiese in den zurückliegenden zehn Jahren. Corona hat sowohl dem Handel als auch der Gastronomie extrem zugesetzt, was die Lage zusätzlich verschärft.“ Weiterlesen: Neueröffnung: Start-Up „Barrique Lübeck“ beendet Leerstand in der Beckergrube „Mit dem Rücken zur Wand“ Lübeck Management Geschäftsführerin Olivia Kempke hätte sich für Harun Bayraktar eine Lösung gewünscht, die ihm und seinem Team das Weiterführen des Geschäfts ermöglicht. „Die zur Verfügung stehenden Corona-Förderhilfen retten in letzter Konsequenz dann doch nicht.“ Inhaber von Einzelhandelsgeschäften und gastronomischen Betrieben stünden durch die Auswirkungen der Corona-Krise aktuell mit dem Rücken zur Wand, so Kempke. „Die Luft wird täglich dünn und dünner. Mit unserem Mitglied ,Schöner Schwanger' verlieren wir ein Geschäft, das eine echte Bereicherung in der Lübecker Innenstadt ist.“ Hintergrund ...

