Corona aktuell : Neun neue Fälle in Ostholstein, vier im Kreis Plön

Trotz eines leichten Anstiegs liegt die Inzidenz in beiden Kreisen weiter unter dem Landesschnitt. Im Wochenvergleich gab es in Ostholstein in Ratekau die meisten Ansteckungen, mehrere Orte blieben ohne Neuinfektionen.

Eutin / Plön | Mit leicht steigenden Inzidenzzahlen verabschiedet sich die Region östliches Holstein ins Wochenende. So ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein laut Robert-Koch-Institut am Freitag von 15,4 auf 16,4 geklettert. Im Kreis Plön ist der Anstieg minimal: von 17,8 auf 17,9. Die Kreise nehmen damit im bundesweiten Vergleich die Plätze 9 und 15 ein. Zum ...

