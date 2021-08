Corona aktuell : Kreis Plön meldet erstmals die Zahl der Intensivpatienten

Derzeit werden demnach zwei Covid-19-Erkrankte klinisch behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Die Inzidenzwerte sind im Kreis Plön wie in Ostholstein über das Wochenende gesunken.

Eutin / Plön | Erstmals hat der Kreis Plön in seiner täglichen Corona-Statistik am Montag die Zahl der Intensivpatienten gemeldet. Einer von zwei Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus liegen, werde intensivmedizinisch behandelt, teilte Kreis-Sprecherin Nicole Heyck mit. Am Freitag hatte der Kreis noch fünf Corona-Patienten im Krankenhaus gemeldet. Weiterlesen: D...

