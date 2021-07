Corona Aktuell : Keine Neuinfektionen in Plön und Ostholstein

Beide Kreise haben einen Inzidenzwert von deutlich unter fünf. Doch während er in Ostholstein weiter sinkt, steigt er im Kreis Plön.

Eutin/Plön | Sowohl der Kreis Plön als auch der Kreis Ostholstein melden für Donnerstag keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. In Ostholstein gibt es damit wie am Vortag sechs aktuell positive Fälle, im Kreis Plön unverändert vier. Insgesamt verzeichnet Ostholstein seit Beginn der Pandemie 3365 Corona-Fälle. Als genesen gelten 3273 Personen, in klinischer B...

