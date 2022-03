Corona aktuell : Inzidenzen in Ostholstein und Plön steigen immer weiter

Ostholstein hat am Dienstag die 1000 überschritten und liegt bei 1085,4, im Kreis Plön ist die Infektionsratze von 1185,9 auf 1267,1 gestiegen.

Eutin/Plön | Auf bislang unbekannte Höhen steigen die Covid-19-Infektionsraten in den Kreisen Ostholstein und Plön. Aus Eutin werden am Dienstag Zahlen gemeldet, nach denen die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein von 998,1auf 1085,4 gestiegen ist, im Kreis Plön von 1185,9 auf 1267,1. Weiterlesen: Corona-Zahlen steigen immer weiter Wie Thomas Jeck aus dem Eut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.