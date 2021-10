Corona aktuell : Corona-Inzidenz: Plön klettert auf elf und überholt Nachbarkreis Ostholstein

14 neue Coronafälle übers Wochenende in Ostholstein und neun in Plön: Ostholstein sinkt im RKI-Ranking von 9 auf 18.

Eutin/Plön | 14 neue Coronafälle wurden übers Wochenende in Ostholstein registriert und neun in Plön. Wegen einer von 16,4 auf 20,3 gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz ist der Kreis Ostholstein in der bundesweiten Liste von Platz 9 auf 18 gesunken, während der Kreis Plön mit einem minimal von 17,9 auf 17,8 verbesserten Wert im Ranking von 15 auf 11 gestiegen ist und ...

