Corona aktuell : Die Infektionszahlen in Ostholstein steigen immer noch weiter

Kreis ist im Land auf den vorletzten Platz gerutscht, während sich das Infektionsgeschehen in Plön weiter verbessert.

Eutin/Plön | Entgegen dem Trend in Land und Bund steigt die Inzidenz im Kreis Ostholstein immer noch weiter: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag von 1391,7 auf 1413,5 gestiegen ist, rutscht der Kreis im Land Schleswig-Holstein auf den vorletzten Platz. Nur in Dithmarschen ist die Inzidenz höher. Im Kreis Plön ist die Inzidenz von 1131,8 auf 1087,7 gesun...

