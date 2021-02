Corona-Impfung für Pflegekräfte : Zweite Impfung zu spät? Eutiner Klinikmitarbeiter sorgen sich um Impfschutz

Eutiner Pflegepersonal muss länger auf die zweite Impfung gegen das Coronavirus warten. Wirkt sie dann noch?

Eutin | Ärzte und Pflegekräfte kämpfen täglich um das Wohl und Überleben ihrer Patienten. Doch was ist mit ihrer eigenen Gesundheit? Nicht erst seit Corona arbeiten in vielen Kliniken die Fachkräfte am Limit. Mit der Behandlung der steigenden Zahl von Infiziert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.