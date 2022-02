Einrichtungsbezogene Impfpflicht : 170 Ungeimpfte in Pflegeheimen: Eine Herausforderung fürs Gesundheitsamt Ostholstein

Von Arztpraxis bis Reha-Klinik: Das Gesundheitsamt in Eutin rechnet mit einer vierstelligen Zahl an ungeimpften Mitarbeitern in der Gesundheitsbranche. Was ab 15. März gilt und wie damit umgegangen werden soll.

Eutin | In knapp drei Wochen ist es soweit, dann gilt offiziell die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitsbereich für alle Mitarbeiter. Vor welchen Herausforderungen das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein steht, machte Leiterin Dr. Maria Kusserow im Ausschuss des Kreises am Dienstagabend deutlich. Weiterlesen: Ungeimpfte sollen vom Arbeitgeber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.