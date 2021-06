Corona aktuell : Weiterhin keine neuen Fälle in Ostholstein und im Kreis Plön

Die Inzidenzwerte in beiden Kreisen bewegen sich weiterhin auf niedrigem einstelligen Niveau und deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die Zahl der Quarantäne-Fälle nimmt jeweils leicht ab.

Eutin/Plön | Erneut gibt es gute Nachrichten zur Corona-Lage in der Region: Weder der Kreis Ostholstein noch der Kreis Plön haben am Mittwoch neue Fälle gemeldet. Damit hat es seit vergangenem Freitag keine Neuinfektionen gegeben. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Dienstag Zumindest in Ostholstein bringt das einen weiter sinkenden Inzidenzwert mit sich. Dieser hal...

